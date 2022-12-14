Doya Doya Moda günün birincisi kim? 14 Aralık 2022 Doya Doya Moda GÜNCEL PUAN DURUMU!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarışmacılar tonsürton şıklığı konsepti için hazırlıklarını yaptılar. Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bugün yine büyük rekabet ekrana geldi. Peki, Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da bugün verilen puanların ardından günün birincisi belli olacak. Gün birincisi isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez



