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  4. Doya Doya Moda günün birincisi kim? 14 Aralık 2022 Doya Doya Moda GÜNCEL PUAN DURUMU!

Doya Doya Moda günün birincisi kim? 14 Aralık 2022 Doya Doya Moda GÜNCEL PUAN DURUMU!

14.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen moda programı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Doya Doya Moda'da yarışmacılar bugün tonsürton şıklığı konsepti için hazırlandılar. Peki, Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu, en yüksek puanı kim aldı? İşte 14 Aralık 2022 Doya Doya Moda GÜNCEL PUAN DURUMU...

Doya Doya Moda günün birincisi kim? 14 Aralık 2022 Doya Doya Moda GÜNCEL PUAN DURUMU!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarışmacılar tonsürton şıklığı konsepti için hazırlıklarını yaptılar. Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bugün yine büyük rekabet ekrana geldi. Peki, Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da bugün verilen puanların ardından günün birincisi belli olacak. Gün birincisi isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez


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