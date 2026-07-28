Gözde Kansu plajda görüntülendi! Yaşını duyanlar inanamadı

Yalı Çapkını'nda Ferit'in annesi Gülgün karakterine hayat veren ve son olarak Çirkin dizisinde rol alan Gözde Kansu son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyordu.

Oyuncu Gözde Kansu, Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede objektiflere yansıdı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, gününü güneşlenerek geçirdi. Gözde Kansu'nun fit görünümü de dikkat çekti.

1 ayda 6 kilo veren Gözde Kansu sırrının oryantal olduğunu açıklamıştı. Kansu "YouTube'da böyle oryantalle nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumble'ları koydum yere ve o kanalları açtım ve sabah ilk kahvemle beraber sallamaya başladım ve gerçekten kilo verdim" demişti.

GÖZDE KANSU KAÇ YAŞINDA?

Bodrum Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede yorgunluk atıp enerji depolayan Gözde Kansu'nun yaşı da gündeme geldi. Şu an 45 yaşında olan Kansu'nun fit haline beğeni yağdı.