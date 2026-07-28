Altı Üstü İstanbul 8. bölüm fragmanı İZLE! ''Teşekkürler senarist''

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Dün akşam 7. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünün hemen ardından 8. bölümden ilk fragman geldi. Sosyal medyada hızla yayılan fragman kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

“Sen iyi olmadan, hiçbir yere gitmeyeceğim...“



8.⁠ ⁠Bölüm Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/rzYdwtKZC9 — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 27, 2026

YORUM YAĞDI

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm görüntülerine sosyal medyada; 'Sonunda Uzmel', 'Senarist teşekkürler', 'Uzmel bomba gibi geliyor', 'Uzmelin olduğunu görünce havalara uçtum' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları onu bulmak için harekete geçti. Herkes Hasan'ın hayatını kaybettiğini düşünse de Emir umudunu hiç kaybetmedi.

Arama çalışmaları sürerken Hasan'ın hayatta olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Ancak Hasan teslim olmak yerine Rami'nin yardımıyla kaçış planı yaptı.

Yaşanan tüm olayların ortasında Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. İkilinin duygusal anları bölüme damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.

Uzay, Hasan'ı kendi tarafına çekerek Emir'e karşı büyük bir plan hazırladı. İkilinin kurduğu iş birliği yeni tehlikelerin habercisi oldu.

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Naz'ın ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrenmesi oldu. Naz, evlatlık olduğunu öğrenerek hayatının en büyük yüzleşmesini yaşadı.

Hasan, Emir'i zor durumda bırakacak planını devreye soktu. Kurduğu tuzakla Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi.

Tersaneye düzenlenen polis operasyonunda Emir'in çantasındaki uyuşturucu bulundu. Yaşananların ardından Emir gözaltına alınırken bölüm finali büyük heyecan yarattı.

Emir'in gözaltına alınması, Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması ve Naz'ın öğrendiği gerçek sosyal medyada en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı. İzleyiciler final sahnesiyle ilgili binlerce paylaşım yaptı.