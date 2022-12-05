Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programında günün birincileri sorgulanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi oluyor. Haftada en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda programında günün en yüksek puanını alan isimler Eda Koç ve Hülya Yenidoğmuş oldu.

5 ARALIK PUAN DURUMU

Eda Koç: 18 puan

Hülya Yenidoğmuş: 18 puan

Esra Yağan: 17 puan

Aleyna Koç: 16 puan

Dilan: 14 puan

İlayda: 12 puan

Melike: 14 puan

