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Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

05.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında günün birincisi merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmacıları her gün farklı konseptle jüri karşısına çıkıyor. 5 Aralık günün birincisi araştırılıyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programında günün birincileri sorgulanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi oluyor. Haftada en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda programında günün en yüksek puanını alan isimler Eda Koç ve Hülya Yenidoğmuş oldu.

5 ARALIK PUAN DURUMU

Eda Koç: 18 puan

Hülya Yenidoğmuş: 18 puan

Esra Yağan: 17 puan

Aleyna Koç: 16 puan

Dilan: 14 puan

İlayda: 12 puan

Melike: 14 puan

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