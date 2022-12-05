Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programında günün birincileri sorgulanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi oluyor. Haftada en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!
Doya Doya Moda programında günün en yüksek puanını alan isimler Eda Koç ve Hülya Yenidoğmuş oldu.
Eda Koç: 18 puan
Hülya Yenidoğmuş: 18 puan
Esra Yağan: 17 puan
Aleyna Koç: 16 puan
Dilan: 14 puan
İlayda: 12 puan
Melike: 14 puan