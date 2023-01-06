Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte 6 Ocak 2023 güncel puan tablosu

Doya Doya Moda'da bugün final günü. Tv8'in fenomen yarışma programında bugün bir isim elenirken, bir isim de kolyenin sahibi olacak. Yarışmacılar için günün konsepti “Abime kız istemeye gidiyoruz” olarak açıklandı. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, haftanın birincisi kim? İşte güncel puan durumu...
Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı.
Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Hülya puan
Eda puan
Melike puan
Aleyna puan
Su puan
Yağmur puan
Özlem puan
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez