Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte 6 Ocak 2023 güncel puan tablosu

Doya Doya Moda'da bugün final günü. Tv8'in fenomen yarışma programında bugün bir isim elenirken, bir isim de kolyenin sahibi olacak. Yarışmacılar için günün konsepti “Abime kız istemeye gidiyoruz” olarak açıklandı. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, haftanın birincisi kim? İşte güncel puan durumu...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 6 OCAK PUAN TABLOSU

Hülya puan

Eda puan

Melike puan

Aleyna puan

Su puan

Yağmur puan

Özlem puan

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

