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Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

26.01.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yarışma Doya Doya Moda'da sonlara geliniyor. Popüler moda yarışmasının final yapmasına sayılı saatler kaldı. Geçtiğimiz gün jürilerden en düşük puanı alan Deren, final öncesi yarışmaya veda eden isim olmuştu. Şimdi ise gözler, Doya Doya Moda'nın final tarihine çevrildi! Peki Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

Doya Doya Moda'da geçtiğimiz günün birinciliğini, 19 puanla Aleyna ve Melike paylaşmıştı. Popüler programda yeni gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Peki Doya Doya Moda ne zaman final yapacak, günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu, programın 27 Ocak Cuma günü final yapacağını duyurdu.

DOYA DOYA MODA 25 OCAK ÖZET

Programda Aleyna ve Melike 19 puan almıştı. Hülya 14 puanla ikinci, Eda 11 puanla üçüncü olurken Deren ise 5 puanla sonuncu olmuş ve programa veda etmişti.

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

DOYA DOYA MODA 26 OCAK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 26 Ocak puan durumu henüz belli oldu. İşte puanlar:

Hülya: 20
Aleyna: 19
Melike: 15
Eda: 13

Doya Doya Moda 26 Ocak yarışmacıların kombinleri:

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? 26 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte final tarihi!

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