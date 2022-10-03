Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda programı yayın saati değişti mi?

Doya Doya Moda programının yayın saatindeki değişiklik izleyicilerin dikkatini çekti. Seyirciler program hakkında "Doya Doya Moda ne zaman başlayacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programda birbirinden iddialı yarışmacılar, belirlenen konsepte uygun şekilde kıyafet seçimleri yapıyor ve tarzını sergiliyor. Peki Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor?

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarının sevilen moda programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Doya Doya Moda programı daha önce 13:30'da başlıyordu. Program artık yayın akışına göre 14:30'da yayınlanacak.

TV8 3 EKİM 2022 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Yazgı / Yeni Bölüm

14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Yazgı

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Canım Annem

