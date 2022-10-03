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Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda programı yayın saati değişti mi?

03.10.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. İlgiyle takip edilen programın saatindeki değişiklik izleyicileri meraklandırdı. Haftada 5 gün ekrana gelen programın yeni yayın saati merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda programı yayın saati değişti mi? İşte ayrıntılar...

Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda programı yayın saati değişti mi?

Doya Doya Moda programının yayın saatindeki değişiklik izleyicilerin dikkatini çekti. Seyirciler program hakkında "Doya Doya Moda ne zaman başlayacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programda birbirinden iddialı yarışmacılar, belirlenen konsepte uygun şekilde kıyafet seçimleri yapıyor ve tarzını sergiliyor. Peki Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor?

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarının sevilen moda programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Doya Doya Moda programı daha önce 13:30'da başlıyordu. Program artık yayın akışına göre 14:30'da yayınlanacak.

TV8 3 EKİM 2022 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Canım Annem

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TV8 doya Doya Moda moda
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