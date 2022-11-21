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Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti, ne zaman?

21.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda'nın yayın saati merak ediliyor. Tv8'in büyük bir ilgi ile izlenen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün aynı saatinde yayınlanmadı. Programı takip edenler Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti, ne zaman? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz hafta saati 10:30 olarak değiştirilen programın yeni saati hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti, ne zaman?

Doya Doya Moda'nın yeni bölümü bugün saat 10:30'da ekrana gelmedi. Bu durum üzerine programı izleyenler Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti, ne zaman? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. İşte Doya Doya Moda yeni bölümüne dair tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Ancak bugün yayınlanmadı. Doya Doya Moda'nın yayın saatinin yeniden değiştiği öğrenildi.

Doya Doya Moda bu hafta boyunca saat 14:15'te Tv8'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

21 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

Doya Doya Moda neden yok, bitti mi?

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TV8 doya Doya Moda

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