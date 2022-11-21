Doya Doya Moda'nın yeni bölümü bugün saat 10:30'da ekrana gelmedi. Bu durum üzerine programı izleyenler Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti, ne zaman? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. İşte Doya Doya Moda yeni bölümüne dair tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Ancak bugün yayınlanmadı. Doya Doya Moda'nın yayın saatinin yeniden değiştiği öğrenildi.

Doya Doya Moda bu hafta boyunca saat 14:15'te Tv8'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

21 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda



