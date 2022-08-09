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Doya Doya Moda'nın fragmanı sosyal medyada gündem oldu! Yarışmacı podyuma böyle çıktı

09.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da ilginç anlar yaşanıyor. Yarışmanın 17. bölüm fragmanına Banu'nun kombini sosyal medyada gündem oldu.

Doya Doya Moda'nın fragmanı sosyal medyada gündem oldu! Yarışmacı podyuma böyle çıktı

TV8 ekranlarının yeni sezona iddialı bir giriş yapan yarışma programı Doya Doya Moda, sosyal medyanın gündeminde.

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Bu sezon jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

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Yarışmacıların eleştirildiği ve eğlenceli anların yaşandığı program sosyal medyada sık sık viral oluyor.

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Son olarak yarışmacı Banu Teker, yaptığı son kostümüyle dikkat çekti. Vücudunu siyaha boyayan Banu'yu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

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DAHA ÖNCE DE MİLYONER'E KATILMIŞ!

Doya Doya Moda 2022 yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, hali ve tavrıyla izleyenlerin oldukça dikkatini çekiyor. Sempatik yapısıyla jüri üyelerini de güldüren başarılı yarışmacı, meğerse ilk defa bir yarışma programına katılmamış. Banu Teker daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da yarışmış.

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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda
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