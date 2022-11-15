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  4. Doya Doya Moda'nın hırçın güzeli Gamze Taşkın estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Doya Doya Moda'nın hırçın güzeli Gamze Taşkın estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

15.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sunduğu Doya Doya Moda yarışmasıyla tanınırlığını arttıran Gamze Taşkın, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Doya Doya Moda'nın hırçın güzeli Gamze Taşkın estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Doya Doya Moda yıldızı Gamze Taşkın'ın yıllar önceki görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı.

Gamze Taşkın, sunucu Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı tartışmadan sonra Doya Doya Moda programından ayrıldığını duyurmuştu.

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Sosyal medyada epey aktif olan Gamze Taşkın'ın Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Bir dönem diş hekimliği yapan Gamze Taşkın, Ayça Beğen'in veda etmesiyle Kısmetse Olur programına katılmıştı. Taşkın, sonrasında eski nişanlısıyla barışmak için Esra Erol'un programına çıkmıştı.

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Şimdilerde Doya Doya Moda programıyla adından söz ettiren Gamze Taşkın'ın eski hali şoke etti.

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Taşkın'a ''Resmen evrim geçirmiş'', ''Bu estetik değil, yüz nakli'' ve ''Ben de bu kızı nereden tanıyorum diyordum'' gibi sayısız yorum yapıldı.

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip yayını terk etmişti! Doya Doya Moda'nın Gamze'si estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı


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