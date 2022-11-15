Doya Doya Moda'nın hırçın güzeli Gamze Taşkın estetiksiz haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Doya Doya Moda yıldızı Gamze Taşkın'ın yıllar önceki görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı.

Gamze Taşkın, sunucu Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı tartışmadan sonra Doya Doya Moda programından ayrıldığını duyurmuştu.

Sosyal medyada epey aktif olan Gamze Taşkın'ın Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Bir dönem diş hekimliği yapan Gamze Taşkın, Ayça Beğen'in veda etmesiyle Kısmetse Olur programına katılmıştı. Taşkın, sonrasında eski nişanlısıyla barışmak için Esra Erol'un programına çıkmıştı.

Şimdilerde Doya Doya Moda programıyla adından söz ettiren Gamze Taşkın'ın eski hali şoke etti.

Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Taşkın'a ''Resmen evrim geçirmiş'', ''Bu estetik değil, yüz nakli'' ve ''Ben de bu kızı nereden tanıyorum diyordum'' gibi sayısız yorum yapıldı.



