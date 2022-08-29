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Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi, program ne zaman başlıyor?

29.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın yayın saatinin değişip değişmediği merak ediliyor. Programı takip eden binlerce izleyici "Doya Doya Moda yayın saati mi değişti?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? İşte merak edilenler...

Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi, program ne zaman başlıyor?

TV8'de yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinin değiştiği duyuruldu. Yapılan değişiklik sonrası hafta içi her gün 15:45'de izleyicilerinin karşısına çıkan yarışmanın yeni yayın saati merak edilmeye başlandı.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini yaptığı sevilen program Doya Doya Moda, yapılan değişiklik ile artık saat 12:30'da yayınlanmış olacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Neslihan Varış

Tina Özdemir

Banu Teker

Zeynep Billur Uludağ

Nihan Sağır

Aleyna Koç

Hülya Yenidoğmuş

Programda bu haftanın finalinde en düşük puanı alan Banu Teker, yarışmaya veda eden isim oldu.


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