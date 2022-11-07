Doya Doya moda saat kaçta? Doya Doya Moda programı neden yok? 7 Kasım 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Doya Doya Moda programı haftanın 5 günü farklı bir konseptle Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın değerlendirmeleri ile ekrana geliyor. Fakat program 7 2022 Pazartesi günü saat 14.30'da ekrana gelmedi. Bu sebeple Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri üyeliğini yaptığı Doya Doya Moda ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Doya Moda saat kaçta? İşte Doya Doya Moda ile ilgili detaylar...
Doya Doya Moda programı saat 14.30'da yayınlanmadı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan programın yayın saati değişti.
Yeni günlük dizinin başlamasının ardından yarışmanın saati daha erken saate çekildi. Bundan böyle Doya Doya Moda 10.30'da ekrana gelecek.
Doya Doya Moda programında gün birincisi 18 puanla Eda ve Esra oldu.
TV 8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da günün puanları şu şekilde:
Eda 18 puan
Elisa 15 puan
Hülya 17 puan
Aleyna 12 puan
Esra 18 puan
Cansel 13 puan
Özlem 15 puan
07.15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10.30 Doya Doya Moda
1245 Canım Annem
14:00 Yazgı
15.00 Kadere Karşı
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasteerChef