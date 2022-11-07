Doya Doya moda saat kaçta? Doya Doya Moda programı neden yok? 7 Kasım 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Doya Doya Moda programı haftanın 5 günü farklı bir konseptle Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın değerlendirmeleri ile ekrana geliyor. Fakat program 7 2022 Pazartesi günü saat 14.30'da ekrana gelmedi. Bu sebeple Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri üyeliğini yaptığı Doya Doya Moda ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Doya Moda saat kaçta? İşte Doya Doya Moda ile ilgili detaylar...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda programı saat 14.30'da yayınlanmadı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan programın yayın saati değişti.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Yeni günlük dizinin başlamasının ardından yarışmanın saati daha erken saate çekildi. Bundan böyle Doya Doya Moda 10.30'da ekrana gelecek.

DOYA DOYA MODA PROGRAMINDA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında gün birincisi 18 puanla Eda ve Esra oldu.

DOYA DOYA MODA PROGRAMI 7 KASIM PUANLARI

TV 8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da günün puanları şu şekilde:

Eda 18 puan

Elisa 15 puan

Hülya 17 puan

Aleyna 12 puan

Esra 18 puan

Cansel 13 puan

Özlem 15 puan

TV 8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10.30 Doya Doya Moda

1245 Canım Annem

14:00 Yazgı

15.00 Kadere Karşı

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasteerChef

