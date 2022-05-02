DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.
DP ilçe Başkanı Yıldırım Mercan ve partililerce karşılanan Uysal, vatandaşlarla ve partililerle bayramlaştı.
Uysal, burada yaptığın konuşmada, partisinin ilçe teşkilatındaki bayramlaşma programında, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Mübarek bir ayın geride bırakıldığını belirten Uysal, "İnşallah hayırlara vesile olur. Oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olur." dedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz