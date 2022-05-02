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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

02.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.

DP ilçe Başkanı Yıldırım Mercan ve partililerce karşılanan Uysal, vatandaşlarla ve partililerle bayramlaştı.

Uysal, burada yaptığın konuşmada, partisinin ilçe teşkilatındaki bayramlaşma programında, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Mübarek bir ayın geride bırakıldığını belirten Uysal, "İnşallah hayırlara vesile olur. Oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olur." dedi.

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