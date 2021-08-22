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DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da gündemi değerlendirdi:

22.08.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Bu noktada tereddüdü olan insanlar var ama insanları da cebren aşılayacak halimiz yok. Ancak ikna ile galip geliriz. İkna etmek mecburiyetindeyiz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bu noktada tereddüdü olan insanlar var ama insanları da cebren aşılayacak halimiz yok. Ancak ikna ile galip geliriz. İkna etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde partisinin olağan kongresine katılan Uysal, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınına değinen Uysal, vatandaşları kulaktan dolma sözlere aldırış etmeden aşı olmaya davet etti.

Ülkeye önemli miktarda aşı akışının sağlandığını vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir efsanesine dönmüş, hurafe, safsata değerlendirmeler var ama biz netice itibarıyla devletimizin kurumlarına, Sağlık Bakanlığına, yetkililerine güvenmek zorundayız. Bu noktada tereddüdü olan insanlar var ama insanları da cebren aşılayacak halimiz yok. Ancak ikna ile galip geliriz. İkna etmek mecburiyetindeyiz. Önümüzde eğitim yılı açılıyor. Turizm sezonu ile ilgili esnetmeler yapıldı ama önemli ölçüde rahatlama sağlansa da hedeflere ulaşmakta zorlanıyoruz. Cebren insanlarımızı aşılayacak halimiz olmamakla beraber, kamunun belirli yaptırımları uygulama hakkı vardır. Bunları önümüzdeki süreçte kademe kademe uygulayacaktır. O açıdan vatandaşlarımız tereddüt göstermeden, kamu otoritesi ne diyorsa ona büyük ölçüde tabi olurlarsa memnuniyet duyarız.”

Afganistan'daki gelişmelerle ile ilgili soruyu yanıtlayan Uysal, Türkiye'nin her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafyanın ortasında yer aldığını anlattı.

Türkiye'nin, milli güvenliğini ve huzurunu merkeze alacak bir politikayı tercih etmesi gerektiğini belirten Uysal, "Zaruretler sizi birtakım değerlendirmelere iter. Siyasette şahsi önyargılar, şahsi kin ve nefretle tavır alınmaz. Ülkenin menfaatlerini merkeze alarak tavır ve politika geliştirirsiniz. Önce oradan başlamak gerekiyor." diye konuştu.

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