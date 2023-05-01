DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Çanakkale il başkanlığını ziyaret etti:

Uysal, Millet İttifakı'nın milletvekili adaylarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette partililerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, 14 Mayıs'taki seçimin demokratik bir sınav olduğunu söyledi.

Bu seçimin aynı zamanda bir muhasebe kavşağı olduğunu vurgulayan Uysal, "Sadece 21 yıllık bir iktidar dönemi değil. Hızla değişen bir zaman dilimi içerisinde bu büyük cumhuriyeti yeniden hem bölgesel, hem de küresel manada kodlama mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığımız bir süreçte bir büyük mücadele veriyoruz. Meselemiz sadece bir iktidar değişimi değildir. Onun ötesinde Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, programla, kadroyla buluşturabilme çabasıdır. Milletimizin gücünü biliyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu büyük geçmişi hiçbir şekilde yok varsaymıyoruz." dedi.

Cumhuriyetin başlangıcını 3 Kasım 2002 olarak görmediklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Yüzüncü yılında cumhuriyetin daha büyük başarıları hak ettiğine inanıyoruz. Bu ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediğini de biliyoruz. O açıdan işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni, işleyen bir serbest piyasa düzeniyle beraber insanlarının potansiyelini ortaya çıkartacak bir eşit fırsatlar düzenini Türkiye'de icra edeceğimize inanıyorum. O açıdan söyleyecek sözü bitmiş, enerjisi bitmiş, fikren, ruhen, bedenen tükenmiş, karşıda bir siyasal yapı var."

Ziyarete, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ile milletvekili adayları da katıldı.

