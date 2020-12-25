DPÜ Akademisyenlerinden Toprak Yangını Raporu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, topraktan dumanlar çıktığı haberi üzerine konuyla ilgili araştırma yapmak için görevlendirilen Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenleri hazırladıkları raporu kamuoyuna sundu.

Simav İlçesi Akdağ Beldesi sınırları içindeki bir bölgede topraktan duman çıktığı yönünde Kütahya Valiliğine yapılan bildirimin ardından Valilik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’la iletişime geçerek bölgede yaşanan durumun araştırılması için çalışma ekibi oluşturulmasını istedi. Rektör Kazım Uysal, tarafından görevlendirmeyle Jeoloji Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Cafer Özkul, Doç. Dr. Hüseyin Karakuş ve Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan araştırma yapmak için bölgeye gitti.

“Rapor kamuoyuna sunuldu”

Dumanın çıktığı bölgede araştırma yapan öğretim üyeleri, hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaştılar. Üç akademisyenin ortak raporunda, “Olay mahalline varıldığında ise küçük bir alanda yerden kesif bir dumanın yükseldiği gözlenmiştir. O anda ortamda var olan koku, dumanın bir turba (torf) yangınının ürünü olduğunun ilk belirtisi olarak farkedilmiş ve incelemeler bu yönde sürdürülerek saha gözlemlerinde bulunulmuştur. Turba yangınının, Simav İlçesi Akdağ Beldesi sınırları içinde, eski bir sulak alan özelliği taşıyan 1961-1982 yılları arasında kurutularak tarım alanına dönüştürülmüş olan ve halk arasında ‘deniz tarlası’ olarak bilinen, eski Simav Gölü’nün tabanının kuzey kıyısında yer aldığı tespit edilmiştir. Yangının, tarla-mera sınırını ayırmak amacıyla kazılmış yaklaşık 1,5 m derinlikte bir hendek içinde, 10 m x 10 m’lik sınırlı bir yayılımda, alevsiz yanma ve kesif duman şeklinde olduğu gözlenmiştir” ifadelerine yer verildi.