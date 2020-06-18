DPÜ GSF Dekanı Mercin’den konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği seminerler kapsamında “Steam Eğitiminde Sanatın Rolü” başlıklı konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Öğretmen Akademileri tarafından video konferans yoluyla düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Levent Mercin, son yıllarda popüler olan ve sanatla ilişkilendirme çalışmaları süren Steam Eğitiminde Sanatın Rolü’nü öğretmenlere aktardı.

Konferansta Steam’in tarihi, niçin uygulanması gerektiği, sanatın Steam içindeki yeri, iyi örnekler ve sanatla ilişkili Steam uygulama örnekleri üzerinde duran ve katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Mercin, konuşmasını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak her zaman eğitim camiasının yanında olacaklarını belirtti.

