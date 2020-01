DPÜ ile Memur-Sen arasında eğitim iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara’daki Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı. Rektör Uysal ve Müdür Arık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu tarafından karşılandı. Daha sonra Memur-Sen yöneticileri ile her iki kurumun çalışmaları hakkında sohbet şeklinde geçen bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Kazım Uysal ve Ali Yalçın iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasını öngören protokolü imzaladılar. Uysal ve Yalçın protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından Rektör Kazım Uysal, Başkan Ali Yalçın’a yağlı boya tablo hediye etti. Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektöre teşekkür etti.

“Uysal ve Arık’tan TDPV’ye ziyaret”

Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, merkezi Ankara’da olan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’na (TDPV) bir ziyarette bulundu. Burada Vakıf Başkanı Abdullah Çalışkan tarafından karşılanan Rektör ve Müdür, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda Rektör Uysal, Başkan Çalışkan’a tablo hediye etti.

Uysal ve Arık, Ankara’daki temasları sırasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezine (ÇASGEM) de bir ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında ÇASGEM Başkanı Abdürrahim Şenocak’la bir araya gelen Uysal ve Arık, iki kurum arasında iş birliği olanaklarını görüştüler.