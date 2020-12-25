DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren dört öğrenci topluluğu, Rektör Kazım Uysal’ın da konuşmacı olarak yer aldığı Eğitim Zirvesi etkinliğini çevrim içi ortamda düzenlediler.

Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu öncülüğünde Dil ve Kültür, Fotoğrafçılık ve Sinema ve İnovasyon ve Liderlik topluluklarının düzenlediği zirvede Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Aydın Şengül konuşmacı olarak yer aldı.

Çevrim içi düzenlenen etkinlikten dolayı öğrencileri kutlayan Rektör Kazım Uysal, “Eğitime önem veren milletler ileri gidecektir, eğitime önem vermeyen milletler ise geriye gidecek, belki de tarih sahnesinden silinip gideceklerdir” dedi.

“Eğitim yüz yüze daha güzel”

Uzaktan eğitim sürecini değerlendirirken uzaktan eğitimin hem avantaj hem de dezavantajlarından söz eden Rektör Uysal, “Ölçme - değerlendirme aşamalarında uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar etkili olamıyor. Eğitim yüz yüze eğitimle daha güzel. Bilgi edinme uzaktan eğitimle olabilir. Ancak uygulama ile davranış kazanmaya yönelik hedefler içi yüz yüze eğitim şart. Biz koşulların en kısa sürede değişmesini diliyoruz. Öğrencilerimizle ders yapmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.