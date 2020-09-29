DPÜ’de Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu anısına bu yıl 1-3 Ekim tarihlerinde 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek.

Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek sempozyumun yüz yüze yapılacak açılış etkinliği 1 Ekim günü saat 09.30’da Ahmet Yakupoğlu Amfisinde gerçekleştirilecek. Sempozyumda sanatçı ve akademisyenlerin yanı sıra Yakupoğlu’nun dostlarının da aralarında olduğu 12’si Türk 5’i ise farklı uyruklardan 17 konuşmacı yer alacak. Sempozyumun oturumları ise çevrim içi olarak canlı yayınla gerçekleştirilecek

Sempozyumla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinliğin kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

Kütahyalı Ressam Ahmet Yakupoğlu’un, Türkiye’nin resim ve minyatür sanatı alanlarında eserler vermiş, müzik alanında ise icracı özelliği ile bilinen önemli sanatçılarından biri olduğunu söyleyen Rektör Uysal, “Bugüne kadar Fakültemiz tarafından adına iki sempozyum gerçekleştirilen Ahmet Yakupoğlu, 1920 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiş, 2 Ekim 2016 tarihinde ise vefat etmiştir. Sempozyumumuzun düzenleneceği 1-3 Ekim 2020 tarihlerini de hem sanatçının doğumunun 100. yılı, hem de vefatının yıldönümü olması nedeniyle belirledik. Onun anısına gerçekleştirmeyi planladığımız 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nda sempozyum katılımcıları ve sanatseverlerle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz” dedi.