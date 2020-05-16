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DPÜ’de Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün TBMM’nin açılışının 100.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün TBMM’nin açılışının 100. yılı anısına düzenlediği lisansüstü öğrenci sempozyumu gerçekleştirilen oturumlarla açıldı.
Sempozyum Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık’ın video konferans yöntemiyle açılış konuşmasını yaptığı oturumla başladı.
Sempozyumun 22 oturumluk programında 16 farklı anabilim anasanat dalından 100 lisansüstü öğrencinin yer alacağı sempozyum 3 gün sürecek. Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Şahmurat Arık’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda alışılmışın dışında bir isimlendirmeye gidildi.

“Oturumlar milli mücadele süreciyle isimlendirildi”

Etkinlikte oturumlara Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış süreciyle ilgili; “İstanbul Oturumu, Meclis-i Mebusan Oturumu, Misak-ı Milli Oturumu, Anadolu Oturumu, Mustafa Kemal Paşa Oturumu, Erzurum Kongresi Oturumu, Sivas Kongresi Oturumu, Ankara Oturumu, Kuva-yı Milliye Oturumu, Temsil Heyeti Oturumu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Oturumu, 23 Nisan 1920 Oturumu, TBMM Oturumu, Kurucu Meclis Oturumu, Milli İrade Oturumu, Sinop Milletvekili Şerif Bey Oturumu, Sakarya Meydan Savaşı Oturumu, Büyük Taarruz Oturumu, Dumlupınar Oturumu, Zafer Oturumu, Bayrak Oturumu ve İstiklal Oturumu” isimleri verildi.
TBMM’nin Açılışının 100. Yılı Anısına Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 16 Mayıs Cumartesi günü 18.00’de kapanış oturumuyla sona erecek. Kapanış oturumunda Rektör Kazım Uysal ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Önder sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden sempozyuma ilişkin yapılan açıklamada; “Sempozyumun birinci ve ikinci gününde lisansüstü öğrencilerin sunduğu bildiriler, gerek akademisyenler ve katılımcılar gerekse çok sayıda öğrenci tarafından telekonferans yöntemiyle takip edildi. Salgın sürecine rağmen oturumlara gösterilen büyük ilgi, akademik camiada bilimsel faaliyetlere olan duyarlılığın artarak devam ettiğini göstermiştir. Sempozyum programının tüm süreçlerine destek veren yöneticilerimiz, programa emeği geçen öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi

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