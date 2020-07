Dr. Emrah Çinik:”Saç ekiminin tarihi 1822’ye kadar dayanır”

Dr. Emrah Çinik, The Earliest Known Transplant kaynaklarına göre dünyada ilk saç ekimi işleminin 1822 senesinde Alman bir tıp öğrencisi ve öğretmeni tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Dr. Emrah Çinik, bugün modern tekniklerde gerçekleştirilen saç ekim işlemi tarihinin 1822 yıllarına kadar uzandığını, ancak modern saç ekiminin 1939 yılında Doktor Okuda adlı Japon bir dermatolog tarafından “Punch tekniği” yöntemi ile uygulandığını kaydetti. Dr.Çinik, bu uygulamanın yara ve yanık izi üzerine saç ekimi yapmak üzere geliştirildiğini anlattı.

Geçen bunca sene içinde saç ekimi tekniklerinin büyük ölçüde ilerleme kaydederek, minimal invasif yöntemlerle gerçekleştirilen bir prosedüre dönüştüğünü dile getiren Dr. Çinik, şöyle devam etti;

“Saç ekimi, saç köklerinin donör bölgeden alınarak ihtiyaç duyulan alanlara ekilmesi işlemidir. Senelerdir yapılmakta olan saç ekimi operasyonları birçok değişimden geçtikten sonra gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. The Earliest Known TransplantKaynaklara göre ilk saç ekimi işlemi 1822 senesinde Alman bir tıp öğrencisi ve öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Saçlar kafanın bir bölgesinden başka bir bölgeye naklediliyordu. Bunun büyük bir başarı olduğunu ve erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kişilere yardımcı olacağını belirtmiş olsalar da, yapmış oldukları başka saç ekimi operasyonları hakkında, en azından 1900’lere kadar, pek bilgiye rastlanmamıştır. The Beginning of the Modern Transplants Modern saç ekimleri 1939 yılında Japon bir dermatolog tarafından geliştirilen bir yöntem ile başlamıştır. Doktor Okuda, Punch Tekniği olarak bilinen saç ekimi uygulaması yara ve yanık izi üzerine saç ekimi yapmak üzere geliştirilmiştir. Bu teknikte; saç kökleri içeren saçlı deriden parçalar alındıktan sonra yaralı bölgelerde küçük delikler açılarak kökler içine yerleştirilmektedir. Birkaç sene sonra Japonya’da bir dermatolog greftlerin boyutunu daha da kısaltmıştır. Development in the United StatesJaponya’da geliştirilen tekniklerin ABD’ye ulaşması 1950’lerde olmuştur. Doktor Norman Orentreich ilk saç ekimi operasyonunu 1952 senesinde gerçekleştirmiştir. Bu çalışması ancak 7 sene sonra literatüre geçmiştir. Çalışmasında “donor dominant” terimine yer veren Doktor Orentreich bu kavramı şöyle açıklamıştır; başın arka kısmından alınan dökülmeye dirençli saç kökleri, saçsız bölgeye ekildikten sonra da bu özelliklerini genetik yapıları nedeni ile kaybetmezler, dolayısıyla ekilen yeni saçlar da aynı şekilde güçlü ve dökülmeye dirençli olarak büyüyecektir. Doktor Norman Orentreich saç ekimi işlemlerinde 4 mm uzunluğunda saç kökleri kullandığı için doğal bir görünüm elde etmek pek mümküm olmuyordu. 70’lerde ve 80’lerin başına kadar kullanılan bu uzunluk, medikal literatürde ‘Pluggy Look’ olarak adlandırılan ve halk arasında çim adam olarak bilinen kavram ile özdeşleşmesine sebep olmuştur. 80’lerin sonuna ve 90’ların başına gelindiğinde mikro-greft ve mini-greft kullanımı sayesinde saçlar daha doğal bir görünüm kazanmaktaydı. Ön saç çizgisini yumuşatmak için mikrogreft tekniği ve diğer bölgeler için minigreft yöntemi uygulanmaktaydı”

Saç ekiminde en son teknoloji olan Follicular Unit Extraction (FUE) ile ekilen saç kökü sayısında büyük artış kaydedildiğini ifade eden Dr. Çinik, sözlerini şöyle tamamladı;

“Geliştirilen bu modern teknik ile son derece incelikli bir saç ekimi işlemi gerçekleştirilmektedir. Foliküler ünite ekstraksiyonu olarak adlandırılan bu teknikte özel uçlu mikromotorlar aracılığıyla saç kökleri teker teker alınmaktadır. Alınan saç kökleri daha sonra ihtiyaç duyulan bölgelere teker teker ekilir. Dikiş gerektirmeyen bu saç ekimi tekniğinde hem donör hem de alıcı bölge lokal anestezi yardımı ile uyuşturulur. Bu prosedür yara izi bırakmadan ve doğal görünümü sağlayacak şekilde detaylı ve ince çalışma olanağı vermektedir. 2000’lerin başında en fazla tercih edilen teknik haline gelen FUE işlemi, saç ekimi operasyonlarında altın standart olarak kabul edilmektedir.”