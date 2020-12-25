Dr. Göncü: “Ozon tedavisi yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda çok etkili”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gönül Göncü, ozon tedavisinin özellikle yoğun iş temposuna bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda çok etkili olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gönül Göncü, ozon tedavisinin, ozonun medikal amaçla kullanılan tedavi şekillerinden birisi olduğunu söyledi. En çok romatizmal hastalıklarda kullanılan ozon tedavisinin eklem kireçlenmeleri, kemik erimesi, eklem iltihapları, kas romatizması, bel, boyun fıtıkları, migren, baş ağrısı başta olmak üzere nörolojik hastalıklarda da bir tedavi şekli olduğunu kaydeden Dr. Göncü, “Kan yolu, aşılama dediğimiz yine kas içerisine enjeksiyon. Kulak yoluyla, burun yoluyla, torbalama dediğimiz direk cilde tatbik yoluyla uygulanabilir. Dokuların içerisine enjeksiyon yoluyla da uygulanabiliyor. Bu hastalık ve hasta seçimi göz önüne alınarak tercih edilebiliyor. Seans süresi yaptığınız işleme bağlı olarak 5 dakika ile yarım saat arasında değişebilir. Eğer bir lokal uygulama yapıyorsanız 5 dakika yeterli olabilir. Bir ozon sauna ya da torbalama dediğimiz yöntem yarım saat uygulanabilir. Kan yoluyla yapılan terapi yaklaşık 25 dakika, yarım saat uygulanabilir. Yani kısacası 5 dakika ile 30 dakika diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ozon tedavisinin yoğun iş temposuna bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda da çok etkili olduğunu vurgulayan Göncü, "Kronik yorgunluk hastalığı diyoruz biz buna, stresle mücadele diyoruz. Bu tür durumlarda da hastaya güzel bir takviye olur. Hastalara şunu öneriyorum; özellikle hepimizin son zamanlarda özellikle şikayetçi olduğumuz yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı, stres iş hayatındaki stresimiz, bedensel yorgunluğunuz, zihinsel yorgunluğunuz ile başa çıkmak için hayat enerjinizi ozon tedavi ile yenileyin" dedi.

