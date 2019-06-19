Dr. Mario World iOS ve Android’de ön siparişe sunuldu

Nintendo, mobil oyunlara ağırlık vermeye devam ediyor. Mario Run’ın ardından Mario World ve Mario Kart oyunlarını iOS ve Android için duyuran Nintendo, bugün ise Mario World’ü ön siparişe sundu. App Store ve Play Store’da ön siparişe sunulan oyun maalesef ki Türkiye’den indirilemiyor.

SNES dönemindeki Dr. Mario ile aynı yapıya sahip olan oyun, yenilenmiş grafikleri ve online modu ile dikkat çekiyor. 10 Temmuz 2019 tarihinde indirime sunulacak oyunu şimdiden ön sipariş verebilirsiniz.

Oyunu App Store ve Google Play Store üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Bakalım CD Media ile ülkemizde faliyet göstermeye başlayan Nintendo, bu oyunu Türkiye mağazasına getirebilecek mi?

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