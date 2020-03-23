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Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

YALOVA HABERLERİ  | 23.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Koronavirüse karşı önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Belirlenen kurallar harfiyen uygulanmalı. Evde kalınmalı. Temaslardan kaçınılmalı. Aksi durumda büyük sıkıntılar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.
Umre ve yurt dışı dönüşü 14 gün kuralının kesinlikle uygulanması gerektiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kural harfiyen uygulanmalı. 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın da mecbur olmadıkça kesinlikle evlerinden dışarı çıkmaması gerekmektedir” dedi.
Oral, yetki alanında bulunan tüm resmi binalar, vatandaşların toplu olarak yer aldığı mekanlar, toplu taşıma araçları, çocuk oyun parkları, okul ve ibadethanelerin de aralarında bulunduğu kapalı alanda koronavirüsüne karşı özel dezenfekte çalışmalarını temizlik işleri bünyesinde mobil hijyen ekipleri ile yaptıklarını, bu çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi. Oral, öte yandan ilçe geneline bilgilendirme afişleri ve el ilanları ile halkın bilgilendirildiğini söyleyerek, “Kapı kapı dolaşarak yaşlılarımıza kolonya ve bilgilendirme broşürü dağıtıyoruz” dedi.
Yetişkin bir insanın virüsü başka birisine bulaştırmasıyla çocukların bulaştırmasının farklı olacağını söyleyen Dr. Oral, “Çocuklar belki yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar. Bu büyük tehlikedir. Öte yandan virüsün hızla bulaşmasının başka bir tehlikesi de sağlık sisteminin olumsuz etkilenecek olmasıdır. Yapılması gereken tek şey hasta sayısını azaltmaktır. Bunun tek yolu da insanların bir birleriyle temas etmemesidir. Evde kalalım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım” ifadelerini kullandı.

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