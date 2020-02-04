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Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Dr.

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya’nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, Coronaviruse ilişkin bilgi verdi.
Coronavirus gibi virüslerin en sık solunum yolu ile bazen de elden temasla bulaştığını belirten Kara, "Coronavirus Çin’den dünyaya hızla yayılmaya ve milyonlarca insanı endişeye sürüklemeye devam ediyor. Coronavirus ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Henüz Türkiye’de görülmese de coronavirus sebep olduğu ölümlerle ülkemizde de tehdit unsuru olarak görülmeye devam ediyor. Yeni Coronavirus enfeksiyonu solunum yollarını tutan diğer hastalıklarla benzer belirtiler gösterir. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik enfeksiyonun başlıca belirtileridir. Hastalık insandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaştığını biliyoruz. Ve hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma, bulaşmaya neden olabiliyor. Virüsün olduğu yüzeylere, cisimlere temas ettikten sonra elleri yıkamadan ağız, burun göze temas etmek de hastalığa neden oluyor. Yani Coronavirus diğerleri gibi öksürme ve hapşırma kaynaklı damlacık yoluyla bulaşıyor denilebilir’’ dedi.

’’Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı’’

Başhekim Kara, ’’Bu ve benzeri hastalıklardan korunmak için eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanmalı. Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı. Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı. Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte etmeli.Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı.
Hastayken evden çıkmamalı ve dinlenmeli’’ ifadelerini kullandı.

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