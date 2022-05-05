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Drake'ten şoke eden yanıt! 'Az önce karını takip ettim çünkü...'

05.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Drake kendisine kötü yorumda bulunan bir takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Drake, kendisine kötü yorum yapan kullanıcıya karısı üzerinden yaptığı yorumla şoke etti.

Drake'ten şoke eden yanıt! 'Az önce karını takip ettim çünkü...'

Bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 6 milyon albüm satan Drake sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Drake oğlu üzerinden yapılan bir yoruma tepkisiz kalmadı ve yanıtıyla gündeme geldi.

Drake "Oğlun muhtemelen hayalet yazarlarla oynuyordur" yorumunu yapan kullanıcının önce karısını takip etti.

Ardından ise Drake “Az önce karını takip ettim çünkü muhtemelen perişan halde ve hayatında heyecana ihtiyacı var" yazınca olay oldu.

Takipçi bu yorumunda Drake'in şarkılarını formüle etmek için hayalet yazarları kullandığına dair yıllarca süren söylentilere atıfta bulunuyordu.

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Drake
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