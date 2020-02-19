Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 17 ilçeyi kapsayan “Drama ile Kendini Keşfet “Kariyer planlama seminerleri devam ediyor.

Eğitmen Sinan Işık tarafından Karacabey İlçesi Sadık Yılmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, 60 öğrencinin katılımı ile sabah ve öğleden sonra iki ayrı gurup halinde verildi. Öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan eğitim iletişim sorunlarının tespiti ve uygulamalı çözümleri içeriyor.

Eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hayatlarında iletişim tekniklerini aktif olarak kullanmaları amaçlanır. Gençler bu sayede kendilerini daha iyi ifade edip, iletişim problemlerine çözüm üretebilirler. Eğitimin, iletişimin toplum ve iş hayatında önemi üzerinden öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlanıyor.

