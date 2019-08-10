Drochtersen/Assel 0 - 5 Schalke 04 (Almanya Kupası)

Diğer taraftan, Alman basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 1 hafta önce Afrikalılarla ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı Schalke 04 Kulübünün denetleme kurulu başkanı Clemens Tönnies'in protesto edildiği belirtildi.

Mavi-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Suat Serdar'ın yerine 62. dakikada Münir Levent Mercan oyuna girerken, Schalke 04'te forma giyen bir başka Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu, 75. dakikada Daniel Caligiuri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, Skrzybski'nin attığı golün pasını Schalke 04'ün diğer Türk asıllı futbolcusu Suat Serdar yaptı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren mavi-beyazlılar, 61 ve 83. dakikalarda Guido Burgstaller, 65. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ve 73. dakikada Türk asıllı futbolcu Münir Levent Mercan'ın golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve Almanya Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Schalke 04, Kehdinger Stadı'nda Almanya 4. Ligi'nde mücadele eden Drochtersen/Assel takımına konuk oldu.

Karşılaşmadan önce mavi-beyazlı taraftarların, üzerinde "Clemens Tönnies" ve "Irkçılık" yazan kırmızı dövizleri ellerinde tuttuğu ve üzerinde "Biz Tönnies'e kırmızı kart gösteriyoruz" yazan bir pankart açtığı kaydedildi.

Tönnies, Paderborn kentinde Zanaatkarlar Günü kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, iklimin korunmasını finanse etmek için vergilerin yükseltilmesi yerine Afrika'da yılda 20 santral yapılabileceğini belirterek, "Bu durumda Afrikalılar ağaçları kesmeyi ve karanlık olunca çocuk yapmayı bırakır." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kamuoyunda eleştirilen ve kullandığı ifadelerden dolayı özür dileyen Tönnies, Schalke 04 Kulübü Onur Kurulunun, tüzüğü ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine verdiği 3 ay görevi dondurma cezasını kabul etmişti.

