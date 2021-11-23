Drogba: "Salah böyle giderse tüm rekorlarımı yok edecek"

Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olan Liverpoollu Muhammed Salah hakkında konuştu.

Mısırlı yıldızın, Chelsea dönemi için de konuşan Drogba, "Chelsea'de oynarken antrenmanda gördüklerim ve diğer takım arkadaşlarının size söyleyeceği şey, Salah'ın kalitesiydi. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Sadece yeteneğini ve kalitesini göstermek için zamana ihtiyacı vardı. Chelsea'nin o dönemki kadrosuna baktığınız zaman kadroya girmek kolay değildi. Beni Salah'a bağlayan şey, onun gerçekten iyi olması, oynamadığı zamanlarda gerçekten kibar ve problem çıkarmayan biri olması." dedi.

Muhammed Salah, geçtiğimiz az ligde 104 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en çok gol atan Afrikalısı olmuştu.

