YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Drone ile korona virüs denetimleri

Drone ile korona virüs denetimleri

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.03.2020 19:53 | Son Güncelleme

Kırklareli’de korona virüs denetim ve uygulamalarına drone de destek verdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının yayılması ve önlenmesi amacıyla valiliğimizce alınan kararların uygulanmasında görevlilerimiz ve vatandaşlarımız azami dikkat göstermektedir.

Kırklareli’de korona virüs denetim ve uygulamalarına drone de destek verdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının yayılması ve önlenmesi amacıyla valiliğimizce alınan kararların uygulanmasında görevlilerimiz ve vatandaşlarımız azami dikkat göstermektedir. Alınan bu tedbir ve önlemlerin en önemlileri hiç kuşkusuz evde kalınması, sosyal mesafe kuralı başta gelmektedir. Kırklareli Valiliğince bugün itibariyle emniyet ve kolluk güçlerimize ve tüm görevlilerimize denetimlerinde ve yaptıkları çalışmalarda drone (insansız hava araçları) ile destek vermeye başladık. Drone ile yapılan kontrollerimizde emniyet ve jandarma güçlerimizce il merkezi ve ilçe girişlerimizde yapılanan yol kontrollerini, vatandaşlarımızın evde kalma tedbirine uymaları ve salgının önlenmesi ve yayılmasını önleyici tüm tedbirleri 7/24 esasına göre anlık kayıt altına alarak herhangi bir olumsuz duruma anında müdahaleyi gerçekleştiriyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:52
Öğle
13:21
İkindi
16:52
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Balkan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Luleburgaz
Şafak Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması:

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması:

Tgb Yöneticilerine Dava Şoku

Tgb Yöneticilerine Dava Şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.