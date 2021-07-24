DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunmaya hazırlanıyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan ilham verici Louvre müzesine ait zarif detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre özel serisi, kültür ve DS Automobiles’e özgü seyahat sanatının birleştiği özel bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Özel seri, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Fransız otomotiv uzmanlığının simgesi olan Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alıyor.

2015 yılındaki marka tanıtımından bu yana dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin sponsoru olan DS Automobiles'in premium SUV sınıfındaki temsilcisi DS 7 Crossback’in Louvre özel serisine Türkiye'de sadece 25 kişi sahip olabilecek. Bu model, Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Louvre müzesinin ipuçları, DS Automobiles zanaatkarları tarafından DS 7 Crossback Louvre'da, kaporta, ön kapılar ve bagaj kapağına zarif bir şekilde yerleştirilmiş özel “Louvre” amblemleriyle hayat buluyor.

DS 7 Crossback Louvre, DS Wings cam çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 Crossback versiyonlarından farklılaşıyor. En küçük ayrıntılara kadar kişiselleştirilen DS 7 Crossback Louvre özel serisi, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile dikkati çekiyor.

Dış tasarımın son noktası olarak, DS 7 Crossback Louvre özel serisi, yeni 20 inçlik Alexandria tasarımlı hafif alaşım jantları ile özgünlüğünü zenginleştiriyor.

Müzenin sembol yapısı Ieoh Ming Pei Piramidi’nin deseni iç mekanda, havalandırma çıkışlarında, orta konsoldaki armada ve Nappa deri kaplı orta konsol eşya gözü kapağında kabartma yöntemi kullanılarak gözler önüne seriliyor.

Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alan DS 7 Crossback Louvre, çok sayıda yüksek teknoloji donanımını ve lüksü bir arada sunuyor.

DS 7 Crossback Louvre, sedefli mürekkep mavisi, sedefli kristal grisi, sedefli perla nera siyahı ve metalik platin grisi olmak üzere 4 farklı renkle tercih edilebiliyor.

Söz konusu aracın sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugene-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca 100'ün üzerinde başka müzede sunulan diğer fırsatları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.

