DS STORE Bodrum’da açıldı

İSTANBUL (AA) - Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlamayı amaçlayan DS Automobiles, Türkiye’deki beşinci DS STORE’u Bodrum’da hizmete açtı.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, lüks otomobil kavramını çağdaş yaklaşımıyla yeniden tanımlayan DS Automobiles, kendine özgü modern tasarımıyla dikkatleri çeken otomobil satış noktası DS STORE’ları Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Hali hazırda hedef kitlesinin bulunduğu büyükşehirlerdeki DS STORE’larda müşterilerini ağırlayan DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS STORE’u Bodrum’da hizmete açtı. Diğer tüm DS STORE’larda olduğu gibi otomobil satış noktasından ziyade oldukça lüks bir butiği andıran DS STORE Bodrum, aynı zamanda satış ve servis hizmetlerini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

DS STORE Bodrum’un 220 metrekare alana sahip showroom alanı DS Automobiles’e özgü zarif detayların hakim olduğu bir butik olarak göze çarpıyor. Adeta ev sıcaklığı taşıyan bu alanda misafirlere modern, ferah ve lüks bir atmosfer sunuluyor. Servis ve mekanik alanları oluşturan kısımlar ise toplamda 1500 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Premium otomobil severler DS STORE Bodrum’da, DS Automobiles ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde incelemenin yanı sıra test sürüşleri de gerçekleştirebiliyor.