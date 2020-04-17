YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. DSİ arazisinin Nazilli Belediyesi’ne tahsisi için ilk adım atıldı

DSİ arazisinin Nazilli Belediyesi’ne tahsisi için ilk adım atıldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 09:01 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan arazinin bedelsiz ve süresiz olarak belediyeye tahsisi için başvuruda bulundu.Yaşanılan süreçte halk sağlığı açısından pazaryerlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söz konusu arazinin, Altıntaş, Kurtuluş, Pınarbaşı ve Yıldıztepe Mahallelerine hitap eden bir pazar alanı olarak kullanılacağını belirtti.Kapalı pazaryerlerinde hava sirkülasyonu sonucu virüsün yayılma ihtimalinin mahalle arasında kurulan pazaryerlerine oranla daha düşük olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Modern pazar alanları gerek pazar kurulmadan önce gerekse kurulduktan sonra dezenfekteye ve vatandaşları hastalıklardan koruma amaçlı pandemi kurallarına uygun hale getirmeye daha elverişlidir.

DSİ arazisinin Nazilli Belediyesi’ne tahsisi için ilk adım atıldı

Nazilli Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan arazinin bedelsiz ve süresiz olarak belediyeye tahsisi için başvuruda bulundu.
Yaşanılan süreçte halk sağlığı açısından pazaryerlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söz konusu arazinin, Altıntaş, Kurtuluş, Pınarbaşı ve Yıldıztepe Mahallelerine hitap eden bir pazar alanı olarak kullanılacağını belirtti.
Kapalı pazaryerlerinde hava sirkülasyonu sonucu virüsün yayılma ihtimalinin mahalle arasında kurulan pazaryerlerine oranla daha düşük olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Modern pazar alanları gerek pazar kurulmadan önce gerekse kurulduktan sonra dezenfekteye ve vatandaşları hastalıklardan koruma amaçlı pandemi kurallarına uygun hale getirmeye daha elverişlidir. Modern pazar alanları, pazarın kurulmadığı günlerde halkın çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerini sağlayacak, otopark gereksinimlerini karşılayacaktır. Bu konuda milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, kamu idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bu sürecin hızlanması için katkı koyacak herkese çağrıda bulunuyor ve destek bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Aydın Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Tartışmalara Yol Açan Kuşadası Tekstil Pazarı Yeniden Açıldı

Tartışmalara Yol Açan Kuşadası Tekstil Pazarı Yeniden Açıldı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.