DSİ iş makinaları iş başında

Devlet Su İşleri (DSİ) Konya 4. Bölge Müdürlüğü, görev sahası olan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 74 adet ağır iş makinasıyla 2020 yılı içerisinde 3 milyon 650 bin m3 kazı çalışması, 750 km uzunluğunda dere ıslahı ve kanal temizliği çalışması yaptı.

Konuyla ilgili DSİ’den yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü’nün suyu en doğru şekilde yöneterek, içme ve kullanma suyu olarak insana, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak için projeler üretip tesisler inşa ettiği kadar, suyun zararlarının önüne geçmek için de faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. Sahip olduğu iş makinaları ve deneyimli operatörleri ile çevre düzenlemesinden, kanal ve gölet temizliğine, tahkimattan dere ıslahına, kazıdan yol çalışmasına kadar birçok alanda çalışan DSİ’nin, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların yaşamına doğrudan etki etmekte ve yaşam standartlarını yükseltmekte olduğu belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda, görev sahası Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinden oluşan DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinaları, yapılan program dahilinde yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam etmektedir. Konya 4. Bölge Müdürlüğümüzce sahip olunan 74 adet ağır iş makinasıyla 2020 yılı içerisinde 3 milyon 650 bin m3 kazı çalışması, 750 km uzunluğunda dere ıslahı ve kanal temizliği çalışması yapılmıştır. Dere ıslahı ve kanal temizliği, vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması açısından büyük önem arz etmektedir. Kontrol ettiğimiz su, bize sayamayacağımız kadar çok fayda sağlarken, taşkın ve selde olduğu gibi, kontrolümüzden çıkan su ise çok üzücü sahneler ortaya çıkartabilmektedir. İş makinalarımızın Konya bölgesinde 68 farklı noktalardaki toplam 750 km uzunluğundaki ıslah ve temizlik çalışmalarının amacı da taşkın meydana gelmeden önlem almak, çiftçilerimizin emeğinin zayi olmasını engellemek ve olası can kayıplarının önüne geçmektedir. Çevre düzenlemesi ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yürütülen rusubat temizliği ve göletlere ulaşan dere ve kanallardaki temizlik faaliyetleri ile kötü görüntünün önüne geçildiği gibi doğal yaşamda desteklenmektedir. Beyşehir Karaburun sazlıkları, Seydişehir Kuğulupark ve Sarayönü Beşgöz göl temizliği projelerinde DSİ iş makinaları yoğun çalışmalar yürüterek, söz konusu göl ve göletlerin çevresini değiştirmişler, göçmen kuşların uğrak noktası olan sulak alanları rehabilite ederek doğal yaşama katkı sunmuşlardır. Kırsal alanda birçok projesi bulunan DSİ, iklim şartlarından ötürü ortaya çıkan sel ve taşkın felaketlerine şubelerimizin programlı projeleri ile müdahale etmekte, iş makinalarımızla kırsal alanda yaşayan vatandaşların sorunlarına çare üretmektedir” denildi.

Ülkenin en büyük kurumlarından biri olan DSİ’nin, ülkenin en büyük iş makinası parklarından birine de sahip olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. İş makinalarımız ülkenin dört bir yanında arı gibi çalışıyor. DSİ işçisiyle, mühendisiyle, iş makinasıyla devletinin ve milletinin hizmetinde” diye konuştu.