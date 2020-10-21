DSİ vatandaşların ulaşım sorununu çözecek

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü vatandaşların ulaşım sorununa el atarak köprü inşaatlarına başladı.

Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçelerinde yer alan Emirdoğan ve Musluca çayı üzerinde Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından iki adet köprü yapım işlemine başlandı. DSİ’ye ait iş makineleri bölgede kazı çalışmalarının ardından köprülerin zemin betonu döküm işlemi gerçekleştirildi. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan iki adet köprü ile bölgedeki vatandaşların ulaşım sorununun ortadan kalkması bekleniyor.

