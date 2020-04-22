YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. DSİ’den Hakkâri’ye 3 baraj

DSİ’den Hakkâri’ye 3 baraj

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 08:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hakkari’ye 3 baraj kazandırdı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hakkâri’ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hakkari’ye 3 baraj kazandırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hakkâri’ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hakkari’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Hakkâri’mizde ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente 3 baraj inşa ettik. Hasretle beklenen ve yaklaşık 63 milyon metreküp su biriktirme hacimli Dilimli Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Dilimli Barajı’ndan alınacak su ile Dilimli Barajı sulaması kapsamında 75 bin 50 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Bu sulama tesisinin hizmete girmesiyle birlikte Hakkâri zirai üretimde önemli illerden biri olacaktır” denildi.
İnşaatı devam eden Yüksekova içme suyu tesisi ile Yüksekova ilçesine menba kalitesinde içme suyu sağlanacağı belirtilen açıklamada, “Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin en büyük sorunları arasında olan Büyükçay Deresi, DSİ’nin başlatmış olduğu ıslah çalışmalarıyla çözüme kavuşacaktır. Çalışma ile Yüksekova ilçesi taşkınlardan korunacak ve ilçenin çehresini değişecektir. Projede inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Hakkâri ilinde taşkın riskini azaltmak için de son 17 yılda tamamlanan 14 adet taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yerinde taşkın kontrolü sağlandı. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:14
Öğle
12:09
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.