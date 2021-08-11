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DSİ'nin Arhavi sel bölgesindeki çalışmaları devam ediyor

11.08.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Kabisre Deresi yatağındaki 150 bin metreküp rusubatın 90 bin metreküpü kaldırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da Kabisre Deresi'nin taşmasıyla yaşanan sel sonrası bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Artvin'de gerçekleştirdiği yatırımlarla Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korumaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, ülkenin en çok yağış alan bölgelerinden olduğunu vurgulayarak, 22 Temmuz 2021 tarihinde Arhavi ilçesindeki aşırı yağışlar sonucu Kabisre Deresi'nde taşkın yaşandığını anımsattı.

Yıldız, öncelikle taşkına müdahale edildiğini, akabinde de DSİ Genel Müdürlüğünün katkıları ile oluşturulan makine parkı ile toplu makineli çalışma yapılarak taşkın hasarlarının onarıldığını aktardı.

Sahada 9 paletli ekskavatör, 3 paletli traktör ve 12 kamyonla çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Yıldız, "Kabisre Deresi'ndeki tahrip olan 600 metre sedde onarılmıştır. Taşkın sırasında açığa çıkan Arhavi ilçesinin içme suyu isale hattının 2 bin 200 metrelik kısmı onarılmıştır. Kabisre Deresi yatağındaki 150 bin metreküp rusubatın 90 bin metreküpü kaldırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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