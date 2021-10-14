YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DSÖ'den Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısının 59 milyon olabileceği tahmini

DSÖ'den Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısının 59 milyon olabileceği tahmini

14.10.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ'den Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısının 59 milyon olabileceği tahmini

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki her 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 6'sının tespit edilemediğini, gerçek vaka sayısının 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 ölüm oranlarına bakılarak yapılan hesaplamalarda gerçek vaka sayısının farklı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 8,5 milyon vaka kaydedilmesine rağmen gerçek rakamın 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Moeti, "Analizimiz her 7 vakadan sadece 1'inin tespit edilebildiğini ortaya koyuyor." dedi.

DSÖ'nün bu kapsamda daha çok test yapılmasına ağırlık vereceğini ve bunun hızlı izolasyonla hayatların kurtarılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moeti ayrıca, zengin ve çoğu nüfuslarının 3'te 2'sini aşılamış ülkelerin ellerindeki aşıyı ölü sayısının 215 bini bulduğu Afrika ülkeleriyle paylaşmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
Erkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmişErkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmiş
Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştuSilivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.