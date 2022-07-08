DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kurban Bayramı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksakal, mesajında, toplumları bir arada tutan değer yargılarının başında gelen en önemli özelliğin, inanç birliğinin güçlü olması olduğunu belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerin koşulsuz sahiplenildiği, coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimini pekiştiren bayramlarımız asil Türk milletinin tarihten hasletlerinden biridir.

Bugün dünyada yaşanan açlık, kıtlık, salgın hastalık, terör ve savaşların son bulması dileğiyle, paylaşım duygusunun vücut bulduğu, 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturuna inanmış tüm yurttaşlarımızın ve inananların mübarek Kurban Bayramını yürekten kutluyorum."

