YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kurban Bayramı mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kurban Bayramı mesajı

08.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kurban Bayramı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksakal, mesajında, toplumları bir arada tutan değer yargılarının başında gelen en önemli özelliğin, inanç birliğinin güçlü olması olduğunu belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerin koşulsuz sahiplenildiği, coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimini pekiştiren bayramlarımız asil Türk milletinin tarihten hasletlerinden biridir.

Bugün dünyada yaşanan açlık, kıtlık, salgın hastalık, terör ve savaşların son bulması dileğiyle, paylaşım duygusunun vücut bulduğu, 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturuna inanmış tüm yurttaşlarımızın ve inananların mübarek Kurban Bayramını yürekten kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldıBaşkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı
Adana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldıAdana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepkiAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:20
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.