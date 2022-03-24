YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklama:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklama:

24.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yurtta barış dünyada barış temelinde bölge merkezli dış politika anlayışı hakim kılınmalı ve bugüne kadar yürütülen denge politikasından taviz verilmemelidir"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Yurtta barış dünyada barış" temelinde bölge merkezli dış politika anlayışının hakim kılınması ve bugüne kadar yürütülen denge politikasından taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, zirvenin Rusya-Ukrayna savaşının seyrini belirleme noktasında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Küresel emperyalist sistemin yeni paylaşım savaşı senaryosunun, dünyanın yerleşik düzenini değiştirecek bir potansiyele doğru hızla evirildiğine dikkati çeken Aksakal, "NATO Liderler Zirvesi'nde, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak 'Türkiye'nin stratejik konumu' gerekçe gösterilerek bir baskıyla karşılaşabileceği ihtimal dışı değildir. Yurtta barış, dünyada barış temelinde bölge merkezli dış politika anlayışı hakim kılınmalı ve bugüne kadar yürütülen denge politikasından taviz verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İç siyaseti kısır tartışmaların ve çekişmelerin girdabından çıkarma sorumluluğunun büyük önem arz ettiğini aktaran Aksakal, "Senaryonun müellifleri zaman zaman toplumsal refleksleri test etmek adına girişimlerde bulunmakta, bazı sözde dinci yapılanmaları ve etnik mekanizmaları sokaklara salarak devlet yönetiminin zafiyetli mekanizmalarını tespit etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Çalışanların maaşlarına seyyanen 3 bin lira artış yapılmalıdır"

Türkiye'de ekonomik krizin derinleştiğini savunan Aksakal, "Bugün bir kilo et 150 liraya ulaşmış, mazotun litre fiyatı 25 liraya dayanmış, insanlar kımıldayamaz hale gelmişlerdir. Durum vahimdir. Toplumsal rahatlatma şarttır. Bunun için hiç zaman geçirmeden başta asgari ücretliler olmak üzere, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarına seyyanen 3 bin lira artış yapılmalıdır. Haziran ayı sonunda yeni bir güncelleme de mutlaka planlanmalıdır." talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret ettiKırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.