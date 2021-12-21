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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TBB Başkanı Sağkan'a ziyaret

21.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TBB Başkanı Sağkan'a ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Aksakal, 5 Aralık'ta TBB Başkanlığına seçilen Sağkan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aksakal'ın, beraberindeki parti yetkililerinden ikisinin hukukçu olduğunu söylemesi üzerine Sağkan, meslektaşlarının etkili yerlerde bulunmasından kıvanç duyduğunu, ziyaretten ötürü de memnun olduğunu dile getirdi.

Daha önce Ankara Barosu Başkanlığı görevini yürüten Sağkan, 5 Aralık'ta yapılan TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak başkanlık seçimini kazanmıştı. Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oyda kalmıştı.

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