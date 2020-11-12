DTO Başkanı Erdoğan’ın girişimleri sonucu birikmiş aidat borçları yapılandırmaya dahil edildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, uzun zamandır TOBB nezdinde yürüttükleri çalışmalarla, birikmiş oda aidatı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemenin yapıldığının müjdesini verdi.

DTO Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada; “Kamuya borçların yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerimizin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil edildi. Başta Denizli Ticaret Odası üyelerimiz olmak üzere, TOBB’a bağlı tüm oda ve borsalarımızın üyelerine, esnaf, sanatkâr ve tacirlerimize, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre, vergi borçlarının da yapılandırılarak 18 taksitte ödenebileceğini duyuran Başkan Erdoğan, “Uzun bir süredir çeşitli bakanlıklar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz nezdinde yürüttüğümüz bir çalışmayı daha üyelerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmanın sevincini yaşıyoruz. Üyelerimiz, sadece birikmiş TOBB aidatlarını değil Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını da yapılandırılabilecek. Vergi borcunu peşin ödemek isteyenlere ise indirim sağlanacak. Ayrıca vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerimizin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil edildi” dedi.