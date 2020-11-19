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DTSO Başkanı Şahin “Ekonomi kadın gücü olmadan düşünülemez”

DÜZCE HABERLERİ  | 19.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, “Kadınlarımızın ekonomiye katılımı, kritik ekonomik dönemler geçirdiğimiz bu günlerde daha da önem kazanıyor” dedi.19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Kadınlarımızın ekonomiye katılımı, kritik ekonomik dönemler geçirdiğimiz bu günlerde daha da önem kazanıyor.

DTSO Başkanı Şahin “Ekonomi kadın gücü olmadan düşünülemez”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, “Kadınlarımızın ekonomiye katılımı, kritik ekonomik dönemler geçirdiğimiz bu günlerde daha da önem kazanıyor” dedi.
19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Kadınlarımızın ekonomiye katılımı, kritik ekonomik dönemler geçirdiğimiz bu günlerde daha da önem kazanıyor. Muasır medeniyetlerin en önemli güçlerinden biri kadınların ekonomiye kazandırılmasıdır. Türk-İslam toplumlarından bugüne kadar her daim baş tacı edilen kadınlarımız özellikle son yıllarda ekonomi ve siyaset arenasında daha çok sahne almaya, daha sıkı görev ve misyonlar edinmeye başlamışlardır. Ekonomiye yön veren kadınlarımız hem ülke gelişimine, hem de bireysel olarak katma değer sağlamaya devam etmektedir. Bu vesile ile 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler gününü kutluyor, sınai ve ticari hayatlarımızın kadın kahramanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

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