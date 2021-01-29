DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, toplantıyı pandemi tedbirleri gereğince video konferans olarak yapmak zorunda olduklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Meclis Üyesi Saadettin Kayışoğlu’nun taziyesini yineleyen Dertli, Merhum Meclis Üyesi Saadettin Kayışoğlu’ndan boşalan Meclis Üyeliğine getirilen İsa Üçüncüoğlu’na da başarılar diledi. Dertli, ilk olarak yönetim kurulu faaliyetlerini aktarmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Aralık

