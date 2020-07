DÜ Diş Hekimliği Fakültesi modern yüzüyle hizmet vermeye devam ediyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni ve modern tam teşekküllü klinikleri, hasta kayıt birimini, radyoloji üniteleri, hastane bünyesinde öğrenciler için hazırlanmış büyük ve modern laboratuvarlar ile hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi pandemi sürecinde verdiği hizmet ile farkını ortaya koydu. Bu süreçte hem Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar hem de kendi bünyesinde oluşturduğu bilim kurulunun özgün tedavi yöntemleri sayesinde başarılı bir grafik çizdi. Pandemi döneminde hasta sağlığı için ileri düzeyde dikkatli davranılan hastane bünyesinde kısa sürede tamamlanan modern ameliyathaneler hastalara hizmet vermeye başladı. Yeni ve modern tam teşekküllü klinikleri, hasta kayıt birimini, radyoloji ünitelerinin vatandaşa hizmet ettiği hastane bünyesinde öğrenciler için hazırlanmış büyük ve modern laboratuvarlar ise ülke için yetişecek diş hekimlerinin hizmetine girdi.

"Her hasta sonrası ortam dezenfekte ediliyor"

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, hizmet verilen her hastanın ardından ortamın dezenfekte edildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığının önerdiği tedavi protokollerini uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kılıçoğlu, "Bunun dışında hastanemiz kapsamında oluşturduğumuz bilim kurulu ile özgün tedavi yöntemleri uygulamaktayız. Fakülte girişinde görevliler hastaları karşılıyor ve ateş ölçümlerini yapıyorlar. Hastalar içeri tek tek alınıyor ve eller girişte dezenfekte ediliyor. Tüm hastaların kayıtları titizlikle tutuluyor ve bina içerisinde kalabalığı önlemek için hasta yakınları içeri alınmıyor. Daha sonra hastalar ilgili bölüme yönlendiriliyorlar. Hasta tedavileri damlacık enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla hepafiltreli özel odalarda gerçekleştiriliyor. Tedavisi gerçekleştirilen her hastadan sonra ortamın dezenfekte işlemi yapılıyor ve yeni hasta alımı için en az 45 dakika bekleniyor" dedi.