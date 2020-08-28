DÜ resim öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı yapıldı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş öğretmenliği 2020-2021 özel yetenek sınavı yapıldı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, resim-iş öğretmenliği programı kontenjanının 50 öğrenci olup yüzde 10’u engelli adaylar için planlandığı belirtilirken, 122 adayın katıldığı sınavda maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edildiği bildirildi. Her bir sınıfa 12 öğrenci alınırken, iki aşamalı sınavın ilk kısmında model çizimleri yapıldığı, ikinci kısmında ise imgesel tasarım ölçümü gerçekleştirildiği kaydedildi. Sınavlarda öğrencilerin hayal gücü, görme ve algılama becerileri, ışık ve gölge uygulamaları, hacim-kütle-perspektif bakış açıları değerlendirildiği kaydedildi.

