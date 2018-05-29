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Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinin ardından geceyi Marco Asensio ile geçirdiği iddia edilen Dua Lipa konuştu. İşte detaylar...

Dua Lipa o geceyi açıkladı

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.
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Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.

Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.
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Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.
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Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.

Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.
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Seksi şarkıcı Dua Lipa konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seksi şarkıcı Dua Lipa konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Twitter’da bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan 23 yaşındaki şarkıcı Lipa, “Açıkçası bu konuda hiçbir fikrim yok” diyerek iddiaları yalanladı.

Twitter’da bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan 23 yaşındaki şarkıcı Lipa, “Açıkçası bu konuda hiçbir fikrim yok” diyerek iddiaları yalanladı.
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
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Dua Lipa'nın ‘New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.

Dua Lipa'nın ‘New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Marco Asensio Şampiyonlar Ligi

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