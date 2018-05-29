Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Dua Lipa o geceyi açıkladı

1 / 14 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.

2 / 14 Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.

4 / 14 Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.

5 / 14 Seksi şarkıcı Dua Lipa konuyla ilgili açıklama yaptı.