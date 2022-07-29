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Dua Lipa konserinde havai fişek seyircilerin üzerinde patladı! Yaralılar var

29.07.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Toronto kentinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı. Korku dolu anlar ise seyircilerin kamerasına yansıdı.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Kanada'nın Toronto kentindeki konserinde facianın eşiğinden dönüldü. Scotiabank Arena'daki konserin sonuna doğru izleyiciler arasından izinsiz şekilde içeriye sokulan havai fişekler patlatıldı. Bazı seyirciler büyük panik yaşarken, Toronto polisi 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, havai fişeklerin patladığı sırada bazı kişilerin kaçıştığı görüldü. Dünyaca ünlü şarkıcı Lipa, Çarşamba günü yaşanan olayın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Hayranlarına seslenen Lipa, "Performanslarında güvenli bir alan sağlamak her zaman ilk önceliğimdir, ekibim ve ben de olay karşısında hepiniz kadar şoktayız. Hayranlarım için bu şovu hayata geçirmek inanılmaz bir deneyim oldu ve korkan, kendini güvensiz hisseden veya herhangi bir şekilde etkilenen herkes için çok üzgünüm" dedi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

"BU PERVASIZ EYLEMİN ARAŞTIRILMASI İÇİN POLİS TEŞKİLATIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Konseri düzenleyen şirket tarafından yapılan açıklamada ise "İzleyicilerden biri tarafından arenada izinsiz ve yasa dışı havai fişekler atıldı. Kuzey Amerika'nın önde gelen mekanlarından biri olarak, Scotiabank Arena'daki her katılımcı için güvenli bir mekan oluşturmak en büyük önceliğimizdir. Bu pervasız ve tehlikeli eylemin tam olarak araştırılması için Toronto Polis Teşkilatı ile işbirliği içinde çalışmaya başladık" ifadeleri kullanıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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