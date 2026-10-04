Uzak Şehir’in Sadakat'i Gonca Cilasun rolü için 8 kilo verdi

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, karakterinin yaşadığı büyük acıyı yansıtmak için verdiği kilolarla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, Sadakat’in evlat acısını daha gerçekçi yansıtabilmek amacıyla 8 kilo verdiğini açıkladı.

Uzak Şehir’de Sadakat’in yaşadığı trajedinin son derece ağır olduğunu anlatan Cilasun, karakterin kendi eliyle evladının hayatına son vermesiyle çok daha derin bir acının içine sürüklendiğini söyledi. Oyuncu, “Bu dünyanın en zor şeyi” sözleriyle karakterin yaşadığı ruhsal yükün ağırlığına dikkat çekti.



Karakterin yaşadığı acının fiziksel görünümüne de yansıması gerektiğini düşünen Cilasun, özel olarak kilo verdiğini ifade etti. Oyuncu, evladını kendi eliyle kaybetmiş bir annenin yaşadığı vicdan yükünün çok ağır olduğunu vurgulayarak, “Evladına kendi eliyle kıymış bir anne biraz olsun kendini cezalandırır” dedi.

Oyuncu, Sadakat’in hikâyesini hâlâ aynı heyecanla oynadığını ve karakterin yaşadığı acıya her bölüm yeniden şaşırdığını söyledi.